В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными





Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме, - рассказал РИА Новости Аксаков.

По мнению парламентария, инициатива поможет исключить обман граждан мошенниками. Законопроект уже скоро будет представлен на рассмотрение в Государственную Думу.

В случае принятия инициативы закон вступил в силу уже во второй половине 2026 года.