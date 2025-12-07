Расследования

ЦБ проверит деятельность майнинговой фермы в Волгоградской области

Расследования 07.12.2025 12:55
0
07.12.2025 12:55


Прокуратура Волгоградской области поделилась с редакцией «Высота 102» промежуточными итогами  проверки соблюдения требований законодательства при возведении газопоршневой электростанции в станице Кременской Клетского района. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в надзорном органе не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования после жалоб жителей на майнинговую ферму. Однако сегодня, 7 декабря, стало известно, что проверка деятельности организации, работа которой обернулась в буквальном смысле головной болью для станичников, продолжается.

Так, управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области руководителю ООО «Симбайн М» объявлено предостережение.

- Кроме того, с целью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства ООО «Симбайн М» принимаются меры к разработке проектов санитарно-защитной зоны и допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Вопрос законности ввода объекта в эксплуатацию продолжает оставаться на контроле прокуратуры региона, - сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Прокуратурой Клетского района Волгоградской области в Волгоградское отделение ЦБ РФ  также направлена информация о необходимости контроля деятельности ООО «Симбайн М» в сфере майнинговой инфраструктуры.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что РПН не смог осуществить замеры шума около майнинговой фермы, так как после общественного резонанса майнеры затаились, и с  18 ноября ферма приостановила свою работу. Однако около недели назад оборудование вновь стали включать – правда, только по ночам и в щадящем режиме.

Между тем, жители станицы ранее заявляли, что намерены пожаловаться на бездействие органов власти после жалоб на работу майнеров, которых связывают с бывшим мэром Волгограда Евгением Ищенко, на прямую линию Владимира Путина и главе СК РФ Александру Бастрыкину.


Комментарии
