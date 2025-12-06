Прокуратура вслед за РПН не нашла нарушений в работе майнинг-фермы волгоградского олигарха





В Волгоградской области надзорные ведомства одно за другим не находят причин для вмешательства в ситуацию с майнинг-фермой местного олигарха и экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко. Сооружение, работающее с использованием газогенераторов, подключенных к ранее законсервированным скважинам в окрестностях станицы Кременской Клетского района, заставило местных жителей завалить все инстанции жалобами на ужасный шум и выбросы. Однако в результате специалисты так и не нашли оснований для полноценной проверки объекта.

Хозяин-барин?

Один из вопросов, которые ставили станичники перед прокуратурой – законность использования земли. Согласно собственному расследованию, проведённому волгоградцами, по итогу открытого конкурса право на долгосрочную аренду участка № 34:12:08005:112 в границах Кременской выиграла компания ООО «Столица Бункер». Согласно инвестиционному соглашению, компании запрещалась передача земли в субаренду, однако в реальности деятельность по генерации электроэнергии и майнингу здесь стала вести компания ООО «Симба М».

По мнению жителей, это грубо нарушает заключённое с районными властями соглашение, но по информации прокуратуры, сельчане заблуждаются и в данном случае положения договора никакого значения не имеют, ведь соответствующая возможность предусмотрена в федеральном законодательстве, что имеет безусловный приоритет над нормами договора.

В реестре не значится

Ещё один важный момент, который насторожил жителей станицы, — это класс опасности производства. Согласно соглашению с районными властями, коммерсанты должны были разместить в черте населённого пункта производство V класса опасности — по сути, безвредное предприятие. Однако в реальности станичники начали задыхаться от мелкодисперсной пыли, неприятного запаха и шума, превышающего в дневные часы отметку в 85 дБ, что едва ли может соответствовать нагрузке на окружающую среду от предприятия V класса опасности.

После поднявшегося резонанса районные власти вместе с прокуратурой обратились в Ростехнадзор с просьбой установить фактический класс опасности промплощадки. Однако в результате специалисты по непонятной причине проигнорировали поставленный вопрос, ограничившись констатацией факта отсутствия в населённом пункте вредных производств.

- По информации Нижне-Волжского Управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2025 по адресу Волгоградская обл., Клетский р-н, ст-ца Кременская, ул. Октябрьская, 42 опасных производственных объектов в государственном реестре опасных объектов не зарегистрировано. По указанному адресу в соответствии с проектной документацией выполнены работы по прокладке газопровода высокого давления для газоснабжения производственного участка, расположенного по данному адресу, выполнены работы по прокладке газопровода среднего давления, установке газорегуляторного шкафного пункта, а также контейнеров с газопоршневыми установками, - говорится в ответе прокуратуры района жителям, с которым удалось ознакомиться редакции.

При этом из данных формулировок для жителей остаётся загадкой, почему предприятие не значится в реестре? Должно ли оно там быть? Если нет, то почему? Сельчане сетуют, что, если любой из жителей станицы захочет провести себе в дом газ, он замучается собирать справки, разрешения и проходить многочисленные согласования и проверки: пожарная инспекция, Ростехнадзор, газовая служба.

При подключении жилья к газу регламентировано всё: от длины вентиляционной трубы в доме до конструкции дымохода. Это необходимо чтобы исключить вредное воздействие на людей. А здесь же в границах населённого пункта поэтапно запускают более полусотни промышленных газотурбинных электрогенераторов суммарной мощностью генерации более 25 мегаватт

Методика не для всех?

На федеральном уровне постановлением Минприроды России утверждена методика № 273, которая устанавливает единый подход к расчету рассеивания вредных вещества, образующихся при работе предприятий. Документ был создан специально, чтобы определить, не будут ли приземные концентрации загрязняющих веществ у промзон (оксиды азота, углерода, серы, сажа и др.) превышать установленные санитарные нормы предельно-допустимых концентраций.

Именинно на основании этих расчётов ещё на этапе проектирования майнинговой фермы мог быть подготовлен раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», который бы содержал оценки воздействия намечаемой деятельности, размеры санитарно-защитной зоны и мероприятия, направленные на отведение продуктов горения на безопасное для окружающих строений расстояние. Однако данный аспект вместе с вопросом о наличии у майнинг фермы, использующей газотурбинные генераторы, разрешения на выбросы, а также их конкретный объем, почему-то старательно обходятся стороной всеми проверяющими. Информация об этом отсутствует и в официальном ответе прокуратуры, и в ответе Роспотребнадзора, и в ответах администрации района.

Ловкость рук…

Как ранее сообщала редакция, в части реального объёма выбросов ещё в ноябре Роспотребнадзор должен был произвести замеры шума от майнинг-фермы, а также качества воздуха в округе. Для организации выезда на место специалистам почему-то потребовалось более полутора месяцев, а когда эксперты приехали, неожиданно выяснилось, что предприятие решило приостановить работу. Это произошло в канун проверки.

Из-за заглушённых установок эксперты не смогли подтвердить доводы жителей станицы, изложенные в коллективном обращении. На этом основании в ведомстве отказались от проведения полноценной проверки предприятия.

28 ноября в адрес станичников был направлен ещё и ответ от прокуратуры района, согласно которому надзорное ведомство не нашло оснований для принятия каких-либо мер реагирования.





Вновь по странному стечению обстоятельств, как только проверяющие ослабили внимание, майнинг-ферма вновь возобновила работу, правда ночью и в щадящем режиме.

- Работают уже больше недели. Включают часть генераторов и оборудование по ночам. Могу честно сказать, что пока звук стал намного тише, но сейчас они включают малое количество установок, а их скоро будет больше 50. К тому же, выбросы никто не отменял. Вся эта гарь как шла к нам в дома, так и идёт, только теперь в ночное время, когда мы все спим, - рассказала журналистам жительница станицы Кременской Лидия Васильева.

Последняя надежда

После того, как сельчане получили ответы от районных властей, прокуратуры и Роспотребнадзора, они оказались загнаны в угол.

- Признаться, не ожидали настолько формального подхода. Мы сами провели практически полностью расследование, расписали по пунктам, какие нормы, какие законы были нарушены. Привели конкретные расчёты по выбросам, раскладку по качеству используемого из ранее законсервированных скважин газа, который содержит большое количество примесей. Да, возможно, где-то что-то не совсем точно подсчитали. Но мы обычные люди. Мы вообще не должны этим занимается, а власти и контролирующие структуры своим безразличием заставляют нас, пенсионеров, углубляться в нормативы и правила. Делать чужую работу, - продолжила женщина.

Отметим, по мнению станичников, толку от обращений в волгоградские структуры никакого больше не будет, и теперь, отстаивая право на безопасную жизнь в собственной станице, планируют записать обращение на прямую линию к президенту Владимиру Путину, а также председателю СК России Александру Бастрыкину. Сельчане уверены, что только огласка на федеральном уровне поможет остановить работу одной из крупнейших в регионе майнинг-ферм на газово-турбинной генерации.