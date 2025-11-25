



В Клетском районе Волгоградской области забуксовало расследование скандала, связанного с деятельностью майнинг-фермы волгоградского олигарха и экс-мэра региональной столицы Евгения Ищенко, лишившей покоя жителей станицы Кременской. Роспотребнадзор, заключения которого ждали многие контролирующие органы, признал свое бессилие, заявив о невозможности проведения полноценной проверки производства.

С оглядкой на бизнес

После того как граждане завалили жалобами на шум, выбросы и ухудшение здоровья районную администрацию, СК России, прокуратуру, аппарат уполномоченного по правам человека и приёмную президента Владимира Путина, большая часть обращений была направлена в межрайонное подразделение Роспотребнадзора. Местным специалистам предстояло замерить уровень загрязнения окружающей среды от газогенераторов, обеспечивающих дешёвой электроэнергией криптопроизводство.

Полученные результаты должны были лечь в основу в том числе и проверок, проводимых прокуратурой, а также следственными органами. Однако, в рамках защиты бизнеса от необоснованного внимания контролирующих структур, РПН обязано было перед полноценной проверкой убедиться в достоверности фактов, изложенных в коллективных жалобах станичников. Для этого 18 ноября был организован предварительный выезд на место.

По невероятному стечению обстоятельств работающее месяц без продыху производство накануне визита специалистов РПН вдруг добровольно заглохло.

– ООО «Сибмайн М» разместил на указанном земельном участке оборудование, являющееся источником шума. В соответствии с предписанием на 18 ноября 2025 года территориальным отделом было запланировано проведение испытаний параметров шума, вибрации, продуктов горения в атмосферном воздухе ст. Кременской Клетского муниципального района Волгоградской области. Однако ООО «Сибмайн М» с 18 ноября 2025 года приостановило работу оборудования. В связи с чем произвести исследования не представилось возможным, — говорится в ответе РПН, направленном жителям станицы.





На этом основании управление констатировало, что факты, изложенные в обращении граждан, подтверждения не нашли и поводов для организации полноценной внеплановой проверки предприятия нет. При этом, на всякий случай, эксперты вынесли в адрес майнеров предостережение о недопустимости нарушения санитарных норм.

Были варианты?

Согласно направленному сельчанам документу, первая жалоба на производство зарегистрирована Роспотребнадзором 30 сентября 2025 года. По неизвестной причине, получив коллективное обращение, содержащее доводы об угрозе жизни и здоровью 800 жителей станицы, ревизоры собирались с силами для подтверждения доводов граждан более полутора месяцев. При этом отчитаться об отсутствии поводов для надзора эксперты поспешили уже 21 ноября, на третий день после неудачного выезда в населённый пункт.

Примечательно, что, даже не застав работающее оборудование, специалисты имели право начать полноценную проверку. Согласно федеральному законодательству, неожиданная приостановка работы предприятия, к работе которого возникли вопросы у надзорных структур, имеет признаки уклонения от проверки. Что косвенно подтверждает доводы волгоградцев и, учитывая высокие риски причинения вреда здоровью граждан, могло послужить поводом подробнее изучить работу майнинг-фермы.

Кроме того, специалисты также имели право хотя бы просто перенести замеры выбросов и шума на другой период. Однако и это почему-то не было сделано.

Напомним, ранее редакция неоднократно сообщала о жалобах жителей станицы Кременской на ужасный шум и вредные выбросы от газотурбинных генераторов огромной майнинг-фермы. Только лишь после ввода в строй 10 контейнеров с оборудованием в дневное время в населённом пункте граждане отмечали шум, достигающий 80 децибел, а в перспективе коммерсанты обещают здесь запустить как минимум 60 таких контейнеров. Сельчане уверены, прежде чем разворачивать в черте станицы такое производство, с ними должны были согласовать данный вопрос. Также граждане указывают на то, что класс опасности данного объекта занижен, а его расположение на участке вблизи жилых домов может быть незаконно.