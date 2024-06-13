



В Волгоградской области работодатели готовы предлагать заработную плату в размере до 91 тысячи рублей. К таким выводам пришли аналитики hh.ru. По данным последних исследований, верхний «потолок» за год вырос на 20 тысяч рублей.

– Средний рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Волгоградской области в мае–начале июня 2024 года составил 40 588 – 91 954 рубля. Это заметно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работодатели предлагали зарплату в диапазоне 34 483 – 69 000 рублей, – говорится в исследовании. – Безусловно, в 2023 и в 2024 годах в регионе есть ряд предложений выше 100 тысяч рублей, но данный диапазон учитывает большую часть вакансий и явно демонстрирует рост зарплат год к году.

Аналитики «Люди в цифрах» также называют десятку компаний, которые наиболее активно публиковали в мае и начале июня информацию об открытых вакансиях. Так, например, нуждаются в сотрудниках сетевых магазины, банки и телекоммуникационные компании.

К слову, если сравнивать зарплаты в Волгоградской области и в ближайших регионах, что существенного отличия не отмечается в таком случае. В Ростовской области предлагают зарплаты от 45 до 95 тысяч рублей, в Астрахани, Калмыкии и Адыгее – от 40 тысяч рублей. Самые привлекательные вакансии – в Краснодарском крае, где работникам готовы платить от 49 до 103 тысяч рублей в месяц.