Елена Береговая стала новой главой Камышинского района

Политика 18.11.2025 14:45
18.11.2025 14:45


Главой Камышинского района Волгоградской области сегодня, 18 ноября, избрана Елена Береговая. Депутаты Камышинской районной думы поддержали ее кандидатуру единогласно, сообщает комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Елена Николаевна родилась 1 августа 1973 года. Окончила Актюбинский педагогический институт и Волгоградский государственный университет. Более 25 лет проживает в Камышинском районе Волгоградской области.

Свою трудовую деятельность начала в 1995 году учителем. С 1998 года по 2013 год работала в сфере предпринимательства и занимала должность директора ООО «Кристалл». С 2013 года по 2016 год являлась председателем Камышинской районной думы. В 2016 году была избрана главой городского поселения Петров Вал, занимала этот пост до 2021 года. Елена Береговая – член  партии «Единая Россия» и входит в состав регионального политического совета.

Ранее главой Камышинского района был Алексей Самсонов. Он возглавил муниципалитет в 2020 году.

К слову, теперь уже три района Волгоградской области возглавляют женщины. Анджелика Гребенникова руководит Николаевским районом, а Татьяна Ильина - Серафимовичским.

Фото комитета

