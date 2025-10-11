Расследования

Три желтых уровня погодной опасности прогнозируют в Волгоградской области

11.10.2025 21:29
Синоптики предупредили об опасной погоде завтра, 12 октября. По данным Гидрометцентра РФ, в регионе будут действовать сразу три желтых уровня, характеризующих ряд неблагоприятных явлений. В частности, в отдельных районах Волгоградской области обещают туман, на некоторых территориях – ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Кроме того, в отдельных северо-западных, северо-восточных, юго-западных районах Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Напомним, в ближайшие три дня в Волгоградской области будут идти дожди, которые начались сегодня, 11 октября.

