Общество

В Волгограде и области начались дождливые выходные

Общество 11.10.2025 06:38
0
11.10.2025 06:38


В Волгоградской области начались дожди. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, вместе с дождем в регионе ожидается существенное понижение температуры. 

- 11 октября в области пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +11...+16º, - пояснили синоптики. - 12 октября также ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Ветер юго-западный днем с порывами до 8-13 м/с. Воздух в этот день прогреется днем до +11...+16º.

В понедельник, 13 октября, волгоградцев снова ждет небольшой дождик. Максимальная температура воздуха составит +17º.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2025 08:59
Общество 11.10.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 08:48
Общество 11.10.2025 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 08:30
Общество 11.10.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 08:04
Общество 11.10.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 07:35
Общество 11.10.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 07:25
Общество 11.10.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 07:11
Общество 11.10.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 06:27
Общество 11.10.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 06:06
Общество 11.10.2025 06:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 21:35
Общество 10.10.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 20:26
Общество 10.10.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 19:58
Общество 10.10.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 19:48
Общество 10.10.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:44
Общество 10.10.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:34
Общество 10.10.2025 18:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:59
Трое детей отделались испугом после взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:48
Волгоградские православные встретили Феодоровскую икону Божией МатериСмотреть фотографии
08:30
Лидирующему СМИ Волгоградской области ИА «Высота 102» исполнилось 19 летСмотреть фотографии
08:04
Огненным шоу отметили победу сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:35
Атаку 19 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Сборная России после игры с Ираном осталась на ночевку в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:11
План «Ковер» на 10 часов закрыл волгоградский аэропортСмотреть фотографии
06:59
Валерия Карпина восхитила поддержка болельщиков на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
06:38
В Волгограде и области начались дождливые выходныеСмотреть фотографии
06:27
Два московских авиарейса сняли с расписания из-за атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
06:06
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 часовСмотреть фотографии
03:09
Бочаров: обломки БПЛА выбили стекла в жилых домах, школе и детсаду в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:07
Сборная России со счетом 2:1 обыграла Иран в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
Есть два рекорда: на матч России и Ирана в Волгограде пришли 42387 зрителейСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
21:11
При взрыве боеприпаса под Волгоградом погибли 35-ти и 36-летний мужчиныСмотреть фотографии
20:51
СК: двое погибли от взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом от взрыва боеприпаса пострадали трое детейСмотреть фотографии
20:32
Под Волгоградом взорвался боеприпас: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:26
Группа «СерьгА» исполнила свои хиты для болельщиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:08
Матч России и Ирана стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:58
Болельщик от души сплясал под хит Куртуковой на «Волгоград Арене»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:48
В Волгоград доставили чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
19:24
В России с 26 октября возобновит работу аэропорт Платов в РостовеСмотреть фотографии
18:44
Силовики со спецназом ловили на дорогах Волгограда мигрантов в автоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
В ЦПКиО Волгограда выкопают 370 зеленых насаждений ради фонтанаСмотреть фотографии
18:06
Очереди выстроились на «Волгоград Арене» за два часа до матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
17:45
Перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арену» запустили собакСмотреть фотографии
17:21
Чадящий завод и свалки: Экосовет с Ириной Соловьевой разбирался в проблемах ФроловоСмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом в ДТП с КАМАЗом разбился насмерть водитель BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
 