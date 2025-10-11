В Волгограде и области начались дождливые выходные

В Волгоградской области начались дожди. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, вместе с дождем в регионе ожидается существенное понижение температуры.
- 11 октября в области пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +11...+16º, - пояснили синоптики. - 12 октября также ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Ветер юго-западный днем с порывами до 8-13 м/с. Воздух в этот день прогреется днем до +11...+16º.
В понедельник, 13 октября, волгоградцев снова ждет небольшой дождик. Максимальная температура воздуха составит +17º.
