Расследования

Суд наложил арест на 4 гостиницы в Волгограде по делу экс-главы Совета судей РФ

Расследования 30.09.2025 08:37
0
30.09.2025 08:37


Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова и 22 аффилированных с ним лиц. По данным источника ТАСС, это обеспечительная мера по антикоррупционному иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьи лица.

- Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко, - сказал собеседник агентства. 

Кроме того, суд арестовал объекты недвижимости, которые подлежат изъятию в доход государства. Речь идет о гостинице «Вологда» и почти 100 объектах, зарегистрированных на обоих Марченко.

Напомним, Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов. 

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года его переизбрали на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке. 

Между тем, как сообщало V102.RU, в Волгограде Андрей Марченко возвел  четыре гостиницы Marton на улицах Белоглинской, Рокоссовского, Царицынской обороны и Профсоюзной. Они появились на землях ИЖС, а одна из гостиниц по документам являлась двухэтажным магазином. Объекты строились без соответствующих документов, назначение земельных участков не менялось, а Марченко неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако власти не могли снести незаконные сооружения без решений судов. 


Коллаж: vsrf.ru, ya.ru

