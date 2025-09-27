



Четыре гостиницы Marton в Волгограде, которые относят к активам бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова, уже в ближайшее время могут быть изъяты в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Как показало расследование, проведенное Volganet.net, эти объекты возводились в областном центре под видом частных домов и магазина.

По данным госстройнадзора Волгоградской области, участки, где строились отели, относились к землям ИЖС и, кроме частных домов не выше трех этажей и высотой крыши не больше 20 метров, там ничего не должно было появиться. Тем не менее гостиницы на улицах Белоглинской, Рокоссовского, Царицынской обороны и Профсоюзной все же были построены. Одна, кстати, под видом магазина. А собственник сети отелей Андрей Марченко даже не стал менять назначение земли с ИЖС на гостиничное обслуживание. Кроме того, отельер не обращался в облстройнадзор с извещением о начале строительства гостиниц.



Андрей Марченко неоднократно привлекался к административной ответственности за возведение объектов без разрешений на строительство. Однако решение о сносе мог принять только суд. И, действительно, администрация Волгограда подавали такие иски в 2013-2017 годах. Чем закончилось рассмотрение этих дел, пока неизвестно. Но тот факт, что отели продолжали существовать, и их никто не сносил, может свидетельствовать о том, что суды решений о сносе не выносили.



Между тем, по данным Генпрокуратуры, гостиницы строились по всей стране на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. А попытки местных властей оспорить нарушения пресекались на уровне судов, которые всегда становились на сторону Марченко.



Напомним, как сообщало V102.RU, Генпрокуратура потребовала изъять у Виктора Момотова, который на тот момент возглавлял Совет судей РФ, и аффилированных с ним лиц, в том числе у Андрея Марченко, 95 объектов недвижимости. В этот список попали и 4 гостиницы в Волгограде.



Судья, как считают в Генпрокуратуре, воспользовавшись своим положением, помог коммерсанту Марченко легализовать объекты недвижимости в нескольких регионах России. В списке «засветились» 17 гостиниц в Краснодарском крае, 11 в Ростовской области, по 2 в Калининграде, Воронеже и Нижнем Новгороде, по 1 в Вологде и Москве.

По версии правоохранителей, покровительство позволило судье стать совладельцем сети отелей Marton стоимостью порядка 9 млрд рублей.



Отметим, Момотов занял пост судьи Верховного суда с 2010 года, спустя три года продолжил карьерный рост, заняв место секретаря пленума ВС РФ, а в 2019 году вошёл и в президиум высшего судебного органа. В 2016 году он также был избран председателем Совета Судей РФ. В настоящее время Момотов больше не возглавляет эту структуру. Его полномочия были прекращены высшей квалификационной коллегии судей в связи с письменным заявлением об отставке.

Коллаж V102.RU



