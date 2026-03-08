



Минобороны РФ отчиталось о работе ПВО в ночь на 8 марта. По данным ведомства, в период с 23:00 7:00 всего регионах России были перехвачены и уничтожены 72 БПЛА.

По 20 БПЛА были сбиты над Астраханской областью и Республикой Крым, 14 над Ростовской областью, 8 беспилотников над Белгородской областью, а 4 летательных аппарата ВСУ - над территорией Краснодарского Края. 3 БПЛА над территорией Курской областью и еще один над акваторией Азовского моря.

Отметим, режим опасности по БПЛА был введён в Волгоградской области 7 марта в 21:33 и продержался восемь часов. Кроме того, в 22:13 Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства.