



В Волгоградской области 8 марта из-за действующего всю ночь запрета на прием и отправку гражданских судов, а также повторного объявления в регионе беспилотной опасности, произошли корректировки в расписании аэропорта. По данным онлайн-табло воздушной гавани, отменены сразу два московских авиарейса.

Так, отменен рейс авиакомпании Аэрофлот, который должен был прилететь в Волгоград из Москвы в 20:50. Также отменен рейс в Москву авиакомпании Аэрофлот, который должен был состояться сегодня в 21:45.

Кроме того, перенес рейс из Москвы, который был намечен на 09:45. Новое время прибытия назначено на 12:15. Из Волгограда рейс авиакомпании Победа должен прибыть в Москву теперь в 12:15 вместо 09:45.

Напомним, режим опасности по БПЛА был введён в Волгоградской области 7 марта в 21:33 и продержался восемь часов. Кроме того, в 22:13 Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства.