



8 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку начало МЧС России с помощью смс-сообщений и ведомственного приложения.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности с 06:03 08.03.2026. Тел.: 112, — говорится в оповещениях.

Отметим, режим опасности по БПЛА был введён в Волгоградской области 7 марта в 21:33 и продержался восемь часов. Кроме того, в 22:13 Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства региона гражданскими судами. Аэропорту Волгограда было предписано остановить приём и отправление самолётов. Воздушная гавань к этому часу до сих пор закрыта.