«Пока сделки нет»: итог переговоров президентов России и США на Аляске

Российско-американские переговоры на высшем уровне с участием Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Как сообщает V102.RU, лидеры государств по окончанию встречи, которая прошла за закрытыми дверями, провели совместную пресс-конференцию. Расшифровку заявлений опубликовал сайт Кремля.

Выступление Владимира Путина





- Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными, - так начал своё выступление перед мировыми СМИ президент России.

Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за предложение приехать на Аляску и сообщил, что сказал президенту США, когда вышел из самолета.

- И я, когда мы встретились, вышли из самолётов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт.

Российский президент отметил, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США. Так, в ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолётов и другой техники по договору ленд-лиза. На Аляске есть памятник на военном кладбище, где захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии.

- Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно. Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать восстанавливать, выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях, - отметил Путин.

Президент России напомнил, что российско-американские встречи в верхах не проводились более четырёх лет.

- Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времён холодной войны. И это не идёт на пользу ни нашим странам, да и миру в целом. Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела – конечно, с условием серьёзной и кропотливой подготовки, и такая работа в целом была проделана.

У нас с Президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону. К нам, как известно, в Россию, несколько раз приезжал спецпредставитель Президента США господин Уиткофф. Регулярно контактировали наши помощники, главы внешнеполитических ведомств.

Ситуацию вокруг Украины Владимир Путин назвал одним из центральных вопросов.

- Мы видим стремление Администрации США и лично Президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки.

Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и всё происходящее для нас – это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец, - заявил президент России.

- Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом.

Я согласен с Президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине, - продолжил президент.

Владимир Путин высказался и о европейских странах.

- Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счёт провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс, - сказал российский лидер.

Затронул Владимир Путин в своем выступлении и экономические вопросы, связанные с торговлей между странами.

- Кстати, с приходом новой Администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Всё это носит пока символический характер, но все-таки плюс 20 процентов. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы. Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнёрство имеет огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем, - рассказал президент.

- В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству, - заключил он.

В завершении своего выступления Владимир Путин еще раз поблагодарил Дональда Трампа.

- Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что Президент США имеет чёткое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия у России своих национальных интересов.

Рассчитываю, что сегодняшние договорённости станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США, - сказал Владимир Путин.

- В завершение хотел бы вот что добавить. Я помню, что в 2022 году, во время последних контактов с прежней Администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжёлые последствия в виде боевых действий, и прямо сказал тогда, что это большая ошибка.

Сегодня мы слышим, что Президент Трамп говорит: «Если бы я был Президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с Президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине, - сказал Владимир Путин.

Выступление Дональда Трампа





- Огромное спасибо, господин Президент. Это действительно очень глубокое выступление.

Я хотел бы сказать, что у нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными. Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, я буду созваниваться и говорить с необходимыми лидерами, с президентом Зеленским, я проинформирую его о сегодняшней встрече, - сообщил СМИ американский лидер.

Дональд Трамп отметил, что хотел бы скорее завершить украинский конфликт.

- Я согласен с Министром иностранных дел [Марко] Рубио, спецпосланником [Президента США Стивеном] Уиткоффом и их позицией. Я благодарю вас за вашу работу и содействие, вы проводите прекрасную работу, - отметил Дональд Трамп.

- У нас также здесь присутствуют прекрасные представители сферы бизнеса и другие. Если вы хотите с нами сотрудничать, мы с нетерпением этого ожидаем, мы с нетерпением ожидаем работы вместе. Мы хотели бы закончить этот конфликт как можно быстрее.

Сегодня мы достигли существенного прогресса. У меня с Президентом Путиным очень хорошие взаимоотношения. С Владимиром Владимировичем мы провели многие сложные встречи, хорошие встречи, - добавил американский президент.

Затронул Дональд Трамп и тему якобы о «вмешательстве России» в американские выбор, назвав эту ситуацию фейковой.

Что касается Украины, то президент США заявил, что работа над установлением мира будет продолжена.

- Конечно, мы будем иметь хорошую возможность работать вместе. Я хотел бы очень быстро сказать, что я проведу несколько телефонных звонков, сообщу европейским лидерам, что было обсуждено.

У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю Президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого, - сообщил Трамп.

- Тысячи людей погибают каждую неделю, и Президент Путин хотел бы завершить этот конфликт так же, как и я. Я благодарю Вас, господин Президент, мы будем общаться с Вами очень, очень вскоре. Я надеюсь увидеться с Вами вскоре. Спасибо.

В.Путин (по-английски): В следующий раз в Москве.

Д.Трамп (как переведено): Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно.

Я благодарю Вас, господин Президент. Благодарю всех вас.

В.Путин (по-английски): Спасибо большое.

