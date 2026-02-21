Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дрон





Утром 21 февраля ВСУ предприняли повторную попытку атаковать Волгоградскую область БПЛА. По информации Минобороны, расчёты противоракетной обороны уничтожили второй дрон.

- В период с 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 1 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — подчеркнули в военном ведомстве.

Всего же утром в воздушном пространстве на юге России были ликвидированы 12 БПЛА. Больше всего сбито дронов в Ростовской области — 5 единиц. Ещё 3 уничтожены в Краснодарском крае, 2 в Белгородской, один в Астраханской области.

Напомним, ранее в военном ведомстве сообщали, что за ночь были сбиты 77 БПЛА. В том числе и один над Волгоградской областью. В регионе продолжает действовать беспилотная опасность.

Фото: коллаж с элементами сгенерированными ИИ