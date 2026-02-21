Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»

Происшествия 21.02.2026 09:54
0
21.02.2026 09:54


21 февраля в Иловлинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. На 871-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в границах Логовского сельского поселения столкнулись сразу семь автомобилей. По информации автолюбителей, на участке образовался затор. Движение фактически стоит.

- В настоящее время на месте работает Госавтоинспекция. По предварительным данным, аварию мог спровоцировать водитель «ВАЗ-2106». Все обстоятельства происшествия предстоит установить инспекторам, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.


Очевидцы также сообщают, что в числе пострадавших автомобилей машина ДПС. В региональном главке на момент публикации материала эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, подчеркнув, что все обстоятельства устанавливаются.

На месте массового столкновения работают экстренные службы. Спасатели помогли вызволить людей из искорёженных автомобилей.

- Сотрудники 38-й ПСЧ осуществляли деблокирование пострадавших при помощи ГАСИ и контроль места ДТП, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» уточняет в ГУ МВД России по региону, а также в комитете здравоохранения Волгоградской области данные о количестве погибших и пострадавших. Дорожная обстановка на месте аварии осложняется наличием отбойников по обеим сторонам дороги. Автолюбители не могут объехать место аварии.

Фото из архива ИА «Высота 102», «Яндекс. Карты»

Лента новостей

10:32
Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
09:36
Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дронСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями снегопадаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгограде после ночного снегопада выросли 25-сантиметровые сугробыСмотреть фотографии
07:53
Минобороны: под Волгоградом за ночь ликвидирован один БПЛАСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцев предупредили о периоде «охлаждения» при снятии наличныхСмотреть фотографии
06:48
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсовСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области более шести часов действует беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:46
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде после объявления ракетной опасности закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области 20 февраля объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
20:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со складаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:05
Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизньСмотреть фотографии
17:50
Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
17:16
На Мамаевом кургане дан старт гуманитарной миссии помощи участникам СВОСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области переизбрали главу Кумылженского районаСмотреть фотографии
16:05
Кадровый голод на фоне рекордов: что происходит с рынком труда Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
15:49
Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублейСмотреть фотографии
15:24
Любовь Астамирова завоевала золото на соревнованиях памяти ЗайцеваСмотреть фотографии
14:37
Андрей Бочаров вручил награды 19 волгоградцам к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфикСмотреть фотографии
12:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
 