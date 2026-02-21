



21 февраля в Иловлинском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП. На 871-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в границах Логовского сельского поселения столкнулись сразу семь автомобилей. По информации автолюбителей, на участке образовался затор. Движение фактически стоит.

- В настоящее время на месте работает Госавтоинспекция. По предварительным данным, аварию мог спровоцировать водитель «ВАЗ-2106». Все обстоятельства происшествия предстоит установить инспекторам, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Очевидцы также сообщают, что в числе пострадавших автомобилей машина ДПС. В региональном главке на момент публикации материала эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, подчеркнув, что все обстоятельства устанавливаются.

На месте массового столкновения работают экстренные службы. Спасатели помогли вызволить людей из искорёженных автомобилей.

- Сотрудники 38-й ПСЧ осуществляли деблокирование пострадавших при помощи ГАСИ и контроль места ДТП, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» уточняет в ГУ МВД России по региону, а также в комитете здравоохранения Волгоградской области данные о количестве погибших и пострадавших. Дорожная обстановка на месте аварии осложняется наличием отбойников по обеим сторонам дороги. Автолюбители не могут объехать место аварии.

Фото из архива ИА «Высота 102», «Яндекс. Карты»