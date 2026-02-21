



В ночь с 20 на 21 февраля на Волгоград обрушился второй за неделю сильный снегопад. Для ликвидации последствий непогоды городские службы вынуждены были всю ночь расчищать муниципальную дорожно-транспортную сеть огромных сугробов.







- На протяжении ночи в условиях непрекращающегося снегопада городские дорожные службы при активной поддержке сотрудников Госавтоинспекции вели обработку и расчистку дорог, чтобы к утру бригады обеспечили беспрепятственный проезд транспорта на всех основных магистралях, - сообщили в администрации города.

Власти просят волгоградских автолюбителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и не оставлять машины у края проезжей части. Они мешают уборке улиц.

Отметим, с наступлением дневного периода специалисты обещают уделить расчистке остановок и вывозу собранного снега на специализированные площадки.

Фото и видео: администрация Волгограда