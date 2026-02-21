В Волгограде после ночного снегопада выросли 25-сантиметровые сугробы





В Волгоградской области погода продолжает удивлять синоптиков и добавлять работы коммунальным службам. Ночью регион вновь продолжил засыпать снегом неожиданно загостившийся среднеземноморский циклон. Согласно наблюдениям, в областной столице фиксируются 25-сантиметровые сугробы.

- Данные со снежной рейки на западе Советского района Волгограда. Уровень снежного покрова увеличился до 25 сантиметров, - делятся информацией метеорологи-любители.

Напомним, ранее Волгоградский ЦГМС прогнозировал, что только в ночь с 18 на 19 февраля выпадет до 15 см осадков. В последующие дни метеорологи ожидали лишь небольшой снег, после которого погода должна стабилизироваться, а средиземноморский циклон уйти в направлении Урала.

Фото: Погода Волгоград | и область / t.me