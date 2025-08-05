Расследования

Волгоградской чиновнице Елисеевой продлили содержание в СИЗО

Расследования 05.08.2025 21:20
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05.08.2025 21:20


5 августа Басманный районный суд Москвы опубликовал результаты прошедшего накануне заседания, посвящённого продлению меры пресечения заподозренной в коррупции волгоградской чиновнице Анне Елисеевой. Согласно картотеке, судья Борис Сафарин удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста ещё на два месяца.

В настоящее время постановление с подробностями о ходе судебного разбирательства готовится судом к публикации. При этом решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано до 8 августа.

Ранее 2 июля Мосгорсуд отказался выпускать Елисееву из СИЗО. Тогда экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда пыталась оспорить избрание меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 августа.

Напомним, резонансное задержание чиновницы произошло 12 марта 2025 года. Расследованием занимается СК России. Сразу же после ареста Анна Елисеева была перевезена в Москву, где на время следственных действий была помещена в СИЗО. Впоследствии решение об её аресте неоднократно продлевалось.

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