Мосгорсуд отказался выпускать волгоградскую чиновницу Елисееву из СИЗО





2 июля Московский городской суд рассмотрел апелляцию волгоградской чиновницы Анны Елисеевой. Экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда, подозреваемая в получении взятки в особо крупном размере, продолжит находиться в СИЗО.

- Постановлением суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 августа 2025 года – без изменения, - рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Напомним, Анна Елисеева была арестована в Волгограде 12 марта. Правоохранители оперативно доставили её в Москву. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России. 13 марта чиновница была отправлена под арест. Впоследствии, 11 мая, Басманный районный суд продлил его. Однако экс-руководительница попыталась смягчить это решение, попросив вышестоящую инстанцию установить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.