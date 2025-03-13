В Волгограде по подозрению в совершении уголовно наказуемого преступления задержана руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева. Как сообщает ИА «Высота 102», задержание чиновницы состоялось накануне, 12 марта.

Информацию о задержании Елисеевой подтвердили ИА «Высота 102» несколько источников в правоохранительных органах Волгоградской области. Однако известно, что производили задержание в рамках уголовного дела оперативные сотрудники центрального аппарата одного силовых ведомств. С чем связан интерес федеральных силовиков к руководителю департамента мэрии Волгограда Елисеевой и по по какой статье она подозревается, на момент публикации не сообщалось.

Отметим, что о трудовой биографии Анны Елисеевой известно немного. При бывшем губернаторе Сергее Боженове она занимала пост заместителя министра ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. О ее назначении в администрацию Волгограда официально не сообщалось, должность руководителя городского департамента она занимает более пяти лет.