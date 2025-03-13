Волгоградскую чиновницу Анну Елисееву заподозрили во взятке в особо крупном размере





Стали известны первые подробности коррупционного скандала в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель муниципального департамента экономического развития и инвестиций Анна Елисеева была задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно информации из картотеки Басманного районного суда Москвы, 13 марта было зарегистрировано уголовное дело № 3/1-0133/2025, в рамках которого следствие выступило с ходатайством об аресте муниципальной чиновницы.





- На текущий момент рассмотрение ходатайства следственного органа завершено. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 мая 2025 года, - рассказали журналистам в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Напомним, о задержании руководительницы сотрудниками центрального аппарата одного из силовых ведомств стало известно 12 марта. Анна Елисеева ранее занимала пост заместителя министра ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. О её предыдущих должностях, а также о дате назначения на высокопоставленный пост в администрации Волгограда официально не сообщалось.