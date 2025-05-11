Борьба с коррупцией

Суд Москвы продлил арест волгоградской чиновнице Анне Елисеевой

Борьба с коррупцией 11.05.2025 07:46
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11.05.2025 07:46


В Басманном суде Москвы 6 мая продлили арест Анне Елисеевой, бывшей руководительнице департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Анна Елисеева останется под стражей до 6 августа. 

Как следует из материалов суда, уголовное дело, по которому проходит Елисеева, было возбуждено 6 августа 2024 года в следственном управлении СК России по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ - за приготовление к совершению мошенничества. 3 февраля 2025 года  дело было изъято из производства следователя следственном управлении СК России и  передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

На суде следователь утверждал, что, в случае изменения меры пресечения Анна Елисеева может скрыться от следствия и суда и повлиять на свидетелей. Также в ходатайстве следствия указывалось, что Анна Елисеева «может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также уничтожить доказательства, находящиеся в помещениях департамента».

В то же время Анна Елисеева и ее адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следствия, оспаривали обоснованность подозрений в ее причастности к преступлению, и с учетом данных о ее личности, наличия прочных социальных связей просили изменить меру пресечения на домашний арест. В итоге аргументы защиты суд не принял.

Напомним, Анна Елисеева была задержана 12 марта и этапирована в Москву. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 13 марта Басманный суд Москвы арестовал ее до 12 мая. Через несколько дней срок содержания ее под стражей должен был закончиться. Чиновница безуспешно пыталась оспорить меру пресечения, однако Московский горсуд оставил в силе решение районного суда столицы. 

Между тем, во время содержания Анны Елисеевой в СИЗО она лишилась своей должности, но по-прежнему продолжает числиться в департаменте экономического развития и инвестиций мэрии, правда, уже в должности заместителя. 

Коллаж V102.RU

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