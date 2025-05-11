Суд Москвы продлил арест волгоградской чиновнице Анне Елисеевой

В Басманном суде Москвы 6 мая продлили арест Анне Елисеевой, бывшей руководительнице департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Анна Елисеева останется под стражей до 6 августа.
В то же время Анна Елисеева и ее адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следствия, оспаривали обоснованность подозрений в ее причастности к преступлению, и с учетом данных о ее личности, наличия прочных социальных связей просили изменить меру пресечения на домашний арест. В итоге аргументы защиты суд не принял.
Напомним, Анна Елисеева была задержана 12 марта и этапирована в Москву. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 13 марта Басманный суд Москвы арестовал ее до 12 мая. Через несколько дней срок содержания ее под стражей должен был закончиться. Чиновница безуспешно пыталась оспорить меру пресечения, однако Московский горсуд оставил в силе решение районного суда столицы.
Между тем, во время содержания Анны Елисеевой в СИЗО она лишилась своей должности, но по-прежнему продолжает числиться в департаменте экономического развития и инвестиций мэрии, правда, уже в должности заместителя.