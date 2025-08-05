Дубовский районный суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении 49-летнего водителя пассажирского микроавтобуса из Самары, который совершил смертельное ДТП в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, также приговором суда мужчину лишили на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В суде установлено, что 6 марта 2025 года водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, который двигался в сторону Волгограда по трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине КАМАЗ с полуприцепом, обозначенный аварийным опознавательным знаком.

Тогда сообщалось, что на месте ДТП погиб 60-летний пассажир микроавтобуса. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Жителя Самарской области, который управлял микроавтобусом, признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину он полностью признал.

Судом также был удовлетворен иск прокурора Дубовского района о взыскании с владельца микроавтобуса в пользу 13-летнего сына погибшего компенсации морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области