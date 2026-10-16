В структуре руководителей районных отделений полиции Волгоградской области – кадровые изменения. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, начальником отделения МВД России по Новониколаевскому району Волгоградской области стал Александр Мананников.

Новое служебное удостоверение Александру Мананникову вручил начальник ГУ МВД по Волгоградской области Павел Гищенко.

Справка. Александр Мананников до последнего времени занимал должность заместителя начальника отдела МВД России, начальника полиции межмуниципального отдела МВД «Урюпинский». В 2010 году он окончил Современную гуманитарную академию.

Службу в органах внутренних дел Мананников начал в 2013 году полицейским взвода патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», затем продолжил службу в группе по исполнению административного законодательства межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» Волгоградской области. В марте 2014 года был назначен на должность оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», а уже 2015 году - на должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».