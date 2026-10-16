Более десяти рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





В аэропорту Волгограда число задерживающихся и отмененных рейсов увеличилось до 13. По информации онлайн-табло воздушной гавани, основные корректировки произошли на столичные рейсы.

Как ранее сообщалось информагентством, 15 октября во второй половине дня в аэропорту Волгограда резко ухудшилась ситуация с приёмом и вылетом самолётов. Воздушная гавань не успела отойти от утреннего сбоя, как на фоне дневного налёта БПЛА на регионы центральной России количество задерживающихся рейсов выросло до десяти.

На момент выхода публикации отменены два рейса в Минск – DP 6969 и DP 6970. Также задерживаются рейсы в Москву DP 6968R, DP 860, а также в обратном направлении – DP 6967R и SU 1188.

Задержка коснулась и рейсов в культурную столицу – Санкт-Петербург. С опозданием ожидаются рейсы: FV 6118, SU 6118, FV 6117 и SU 6117.