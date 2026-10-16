Волгоградец перевёл мошенникам более 2,6 млн рублей





В полицию обратился 51-летний житель Волгограда с заявлением о хищении крупной суммы. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мошенникам удалось вытянуть с волгоградца более 2,6 млн рублей.

По словам мужчины, с 6 по 12 октября ему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Росфинмониторинга. Под предлогом перевода средств на «безопасный счёт» они убедили его перевести накопления через мобильные банковские приложения и банкоматы.

После выполнения инструкций связь с злоумышленниками прекратилась. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей преступников.