Один человек погиб и шестеро ранены: под Волгоградом микроавтобус с пассажирами врезался в КАМАЗ

Сегодня, 6 марта, в Дубовском районе Волгоградской области пассажирский микроавтобус врезался в стоящий на обочине КАМАЗ. В результате один человек погиб и шестеро получили ранения различной степени тяжести, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.





Сообщение о ДТП на 590 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» поступило в оперативные службы в 03:14.

- По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter (частная перевозка), двигаясь в сторону Камышина, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль КАМАЗ в неисправном состоянии, с выставленными опознавательными знаками, - рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Дубовскому району Юрий Дудников.





До приезда врачей скорой помощи на месте ДТП скончался 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть человек, которые также находились в микроавтобусе.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа отдела полиции, экипажи Госавтоинспекции.





Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области