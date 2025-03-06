Происшествия

Один человек погиб и шестеро ранены: под Волгоградом микроавтобус с пассажирами врезался в КАМАЗ

Происшествия 06.03.2025 09:26
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06.03.2025 09:26


Сегодня, 6 марта, в Дубовском районе Волгоградской области пассажирский микроавтобус врезался в стоящий на обочине КАМАЗ. В результате один человек погиб и шестеро получили ранения различной степени тяжести, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.



Сообщение о ДТП на 590 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» поступило в оперативные службы в 03:14.

По предварительным данным, 49-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter (частная перевозка), двигаясь в сторону Камышина, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль КАМАЗ в неисправном состоянии, с выставленными опознавательными знаками, - рассказал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Дубовскому району Юрий Дудников. 


До приезда врачей скорой помощи на месте ДТП скончался 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть человек, которые также находились в микроавтобусе.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа отдела полиции, экипажи Госавтоинспекции. 


Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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