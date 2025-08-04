



Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области помогла трем местным жителям, двое из которых являются инвалидами, добиться выплат пенсии.

Выяснилось, что сотрудники одного из отделений почты в Урюпинске при получении денежных средств, предназначенных для выплаты пенсий, предоставили Соцфонду недостоверные сведения о доставке и получении выплат трем заявителям. Вместо этого сотрудники внесли эти деньги в кассу, чтобы скрыть недостачу.

В связи с этим в межрайонную прокуратуру за помощью обратились пострадавшие пенсионеры.

- По итогам проверки в адрес руководителя УФПС Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, прокуратурой инициировано уголовное преследование по факту хищения пенсий у трех жителей Урюпинского района, - рассказала официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

В настоящее время сотрудниками почты в присутствии работников прокуратуры произведена выдача положенной пенсии пострадавшим на сумму порядка 80 тысяч рублей.