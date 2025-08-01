В Волжском 14-летняя девочка покалечилась в Ахтубе





14-летняя девочка получила травму во время купания в реке Ахтуба в Волжском. Несчастный случай произошел накануне, 31 июля, около автомобильного моста на остров Зеленый, сообщили в волгоградском ГКУ «Служба спасения».

Девочка покалечилась, прыгая в воду с самодельного приспособления. Спасатели извлекли ребенка из воды и передали врачам и родственникам – подросток не могла самостоятельно передвигаться.



Спасатели в очередной раз предостерегают о недопустимости прыжков в воду с не приспособленных для этих целей сооружений. Человек может стать инвалидом или погибнуть.



Фото ГКУ «Служба спасения» VK.com



