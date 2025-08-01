Происшествия

В Волжском 14-летняя девочка покалечилась в Ахтубе

Происшествия 01.08.2025 19:19
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01.08.2025 19:19


14-летняя девочка получила травму во время купания в реке Ахтуба в Волжском. Несчастный случай произошел накануне, 31 июля, около автомобильного моста на остров Зеленый, сообщили в волгоградском ГКУ «Служба спасения».

Девочка покалечилась, прыгая в воду с самодельного приспособления. Спасатели извлекли ребенка из воды и передали врачам и родственникам – подросток не могла самостоятельно передвигаться.

Спасатели в очередной раз предостерегают  о недопустимости прыжков в воду с не приспособленных для этих целей сооружений. Человек может стать инвалидом или погибнуть.

Фото ГКУ «Служба спасения» VK.com

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