



В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат уроженкой Республики Узбекистан, которая незаконно зарегистрировала рождение ребенка для получения материнского капитала.

Как рассказали в УФСБ по Волгоградской области, в 2020 году женщина подала в ЗАГС города Краснодара сведения о рождении ребенка. Указанный факт она подтвердила заявлением мужчины, который, якобы, присутствовал на родах, после чего получила свидетельство о рождении дочери.

Благодаря свидетельству злоумышленница встала на регистрационный учет в Волгограде и обратилась в службу социальной поддержки населения, где ей были назначены выплаты и пособия на несуществующего ребенка. Также ей был предоставлен материнский капитал.

Общая сумма ущерба составила боле миллиона рублей. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по данному факту продолжаются.

Изображение сгенерировано ИИ Kandinskiy