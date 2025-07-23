«Скоро вернемся. Наверное». Судьба троих пропавших в Белом море волгоградцев остается неизвестной





Спасатели продолжают поиски пропавших во время шторма на Белом море волгоградских туристов. Спасательная операция развернута на территории двух регионов – республики Карелия и Архангельской области.

Накануне поиски у берегов Белого моря велись с вертолета МИ-8 Северо-Западного спасательного центра.

– Была осмотрена акватория на площади 240 квадратных километров, однако пропавшие туристы не обнаружены, – пояснили в ГУ МЧС по республике Карелия.

Ранее в МЧС по Архангельской области сообщали, что спасатели на катерах обследовали береговую линию на островах в Белом море. Была надежда, что туристов могло выбросить штормовыми волнами на один из необитаемых островов. Однако поиски пока безрезультатны.





Напомним, группа туристов из Волгограда из девяти человек, увлекающихся путешествиями на байдарках, несколько дней назад отправились в очередной вояж на северо-запад России.

20 июля друзья записали видео на одной из последних стоянок перед марш-броском, радостно сообщив, что их ждет большое путешествие на Соловецкие острова. Товарищи собирались добраться от гряды островов Кузова республики Карелии к Соловкам Архангельской области. К слову, на видеоролике зафиксирована пророческая фраза. Один из мужчин обещает, что «мы скоро вернемся». А голос за кадром добавляет: «Наверное…»





Буквально на следующий день после записи этого видеоролика и произошли трагические события. Из-за начавшегося на Белом море шторма путешественники приняли решение вернуться на стоянку, однако из-за огромных волн потеряли связь друг с другом и фактически в одиночку боролись за выживание.

Лишь двоим туристам удалось самостоятельно добраться до Соловков.

Четыре человека на парных байдарках оказались на разных островах архипелага Кузова. Сначала спасатели нашли двоих волгоградцев, затем эвакуировали еще двоих.





А вот еще троих байдарочников не удается найти до сих пор. Среди пропавших - 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев.

Все участники группы серьезно увлекались греблей на байдарках. В соцсетях ребят выложены видеоролики тренировок в бассейнах, походы по горным рекам. Они занимались и велоспортом. Тем не менее, как утверждают в спасательных ведомствах Карелии и Архангельской области, перед сплавом по Белому морю группа из волгоградских туристов не зарегистрировалась, как требовалось, в МЧС.

Корреспондент V102.RU дозвонился до одного из участников группы, Олега Ленского, которому удалось спастись, чтобы узнать, как себя чувствуют эвакуированные сотрудниками МЧС его товарищи. Однако мужчина отказался общаться с журналистом, заявив, что не дает комментариев.

Но надежда на то, что пропавших туристов найдут, есть. 38-летний Виктор был одним из самых опытных путешественников. А Валерия и Владимир во время шторма были в спасательных жилетах.

Фото Лиза Алерт, видео и фото ChilloutRiver VK.com, МЧС РФ.