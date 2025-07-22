Количество заразившихся КГЛ и ИКБ волгоградцев выросло до 11

В Волгоградской области выросло количество заразившихся опасными инфекциями от клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе зафиксированы уже 3 случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и 8 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). При этом неделей ранее сообщалось о двоих жителях с диагнозом КГЛ и о семи, заболевших иксодовым клещевым боррелиозом.
С начала сезона активности клещей к медикам по поводу укусов клещами обратились 1618 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 42 случая обращений, что не превышает среднемноголетних значений. При этом в регионе фиксируется снижение активности клещей.