Расследования

В Волгограде с осужденного главы ООО «РСА» Васильева взыскали 160 млн рублей

Расследования 18.07.2025 17:10
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18.07.2025 17:10


Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил требование прокуратуры о взыскании с руководителя ООО «Русский союз автострахователей» Игоря Васильева, осужденного за неуплату налогов, более 160 миллионов рублей, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Васильев 18 февраля текущего года был признан Центральным районным судом Волгограда виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Ему назначено 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении. 

Судом установлено, что Игорь Васильев, желая сократить расходы компании на налоги, организовал незаконную схему вывода выручки из-под налогообложения. Для этого он создал формальный документооборот с участием 18 аффилированных организаций с упрощенной системой налогообложения. В результате в бюджет не был уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму 166 778 781 рубль. В добровольном порядке осужденный ущерб не возместил. 

- Заместитель прокурора Волгоградской области в интересах Российской Федерации в лице ИФНС России по Центральному району г. Волгограда обратился в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - сообщили в суде. - Решением Дзержинского районного суда г. Волгограда исковые требования заместителя прокурора Волгоградской области в интересах Российской Федерации удовлетворены. 

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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