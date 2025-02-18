Расследования

Главу ООО «РСА» Васильева осудили в Волгограде за неуплату налогов на 160 млн рублей

Расследования 18.02.2025 17:19
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18.02.2025 17:19


Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении руководителя ООО «Русский союз автострахователей» Игоря Васильева, который признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 160 миллионов рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, суд приговорил его к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении. 

Установлено, что в с 2017 по 2019 год Васильев, являясь руководителем страховой фирмы, создал формальный документооборот с участием 18 аффилированных организаций с упрощенной системой налогообложения. Однако, работник не исполнял обязанности по перечислению налогов и не представлял декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль по общей системе налогообложения. В результате государство недополучило более 160 миллионов рублей в виде налогов. 

– Вину в инкриминируемом деянии подсудимый не признал. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 года, – добавили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. 

Кроме того, суд арестовал имущество Васильева до полного возмещения ущерба. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Коллаж: архив ИА «Высота 102», соцсети Игоря Васильева

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