Экология

Волгоградцы выпустили в Волгу 3000 мальков осетра

Экология 18.07.2025 13:26
0
18.07.2025 13:26


Сегодня, 18 июля, с причала Центральной набережной в Волгограде выпустили в Волгу 3000 мальков осетра. Как сообщили V102.RU в администрации региона, молодь торжественно отправили в свободное плавание сотрудники Волгоградского осетрового рыбоводного завода.

Это предприятие отмечает свое 65-летие. Поздравить заводчан с юбилеем приехали представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области, Росрыболовства и депутаты.

Руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин отметил, что Волгоградский осетровый рыбоводный завод  успешно занимается искусственным воспроизводством ценных пород рыб и сохранением биологических ресурсов.


В 2024 году в рамках госзадания завод выпустил в Волгу более 2,5 млн мальков русского осетра и более 30,5 тыс. стерляди. С начала текущего года уже выпущены 2,3 млн осетров и порядка 10 тыс. стерляди. На предприятии в 2025 году запланировано строительство нового быстровозводимого цеха, что позволит дополнительно установить 80 пластиковых бассейнов и увеличить количество выращиваемой молоди осетровых на 200 тыс. штук.

Волгоградские специалисты в настоящее время ведут работу по получению стербела — гибрида стерляди и белуги, молодь которого высоко востребована в товарной аквакультуре.

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
17.07.2025 12:07
Экология 17.07.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Экология
14.07.2025 20:53
Экология 14.07.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Экология
14.07.2025 18:58
Экология 14.07.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Экология
11.07.2025 10:14
Экология 11.07.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Экология
07.07.2025 14:49
Экология 07.07.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Экология
06.07.2025 13:41
Экология 06.07.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2025 20:49
Экология 02.07.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2025 12:48
Экология 02.07.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2025 07:42
Экология 02.07.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2025 07:36
Экология 01.07.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Экология
25.06.2025 14:45
Экология 25.06.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Экология
19.06.2025 14:20
Экология 19.06.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Экология
13.06.2025 13:40
Экология 13.06.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Экология
13.06.2025 07:15
Экология 13.06.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Экология
12.06.2025 19:50
Экология 12.06.2025 19:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:21
Член ОП Жуков тезисно изложил суть нового закона о бездомных собакахСмотреть фотографии
15:00
Волгоградцам назвали идеальное время для оформления подписки на электронные квитанцииСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом водитель кроссовера погиб, слетев с трассыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Под Волгоградом зарядка от телефона сожгла домСмотреть фотографии
14:39
Депутат Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынкаСмотреть фотографии
14:13
Детские кости и череп нашли в земле на ул. Фонтанной в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
В ЦПКиО и Комсаду пройдут вечера памяти Михаила ГоршенёваСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцы выпустили в Волгу 3000 мальков осетраСмотреть фотографии
12:49
Медведь на Камчатке порвал 43-летнюю туристку из СаратоваСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде форелевое хозяйство поймали на отсутствии договора с регоператоромСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «алкозомби» размозжил голову сводному братуСмотреть фотографии
12:07
СМИ: во Франции цинично переименовали бульвар СталинградСмотреть фотографии
11:18
МЧС: Мощный шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:15
Неизвестный сбил 87-летнего пешехода в Камышине и сбежал с места ДТПСмотреть фотографии
10:54
На берегу Ахтубы нашли мертвым пропавшего 10 июля волжанинаСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградскую облдуму внесен проект нового закона о бездомных животныхСмотреть фотографии
09:49
Преодолел суперзвук? Ночной грохот записала камера домофона под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
«Нырнул и пропал»: под Волгоградом мужчина утонул в пруду на глазах друзейСмотреть фотографии
09:01
«Сделали для галочки и исчезли»: в Городище власти возмутились бутафорскому благоустройству пл. Павших БорцовСмотреть фотографии
08:35
В «Жар Пицце» подумают над увольнением уборщицы после скандала с ребенком-аутистомСмотреть фотографии
07:50
Звук взрыва напугал жителей северных районов Волгограда и областиСмотреть фотографии
06:57
ЦИАН: объемы введенного жилья от девелоперов просели на 19% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:01
Пляжный отдых волгоградцам могут испортить дожди и грозыСмотреть фотографии
20:28
Нападение пса-«рецидивиста» на ребенка в Волгограде расследует СУСКСмотреть фотографии
20:12
Владимир Путин отметил госнаградами заводчан ВолгоградаСмотреть фотографии
19:40
Проехал на скоростном, посмотрел на дороги: Волгоград посетил замглавы Минтранса РоссииСмотреть фотографии
19:09
Директор аквапарка, в котором утонул ребенок, отпросился у суда на свободуСмотреть фотографии
18:30
ГАИ надеется достучаться до волгоградцев при помощи ИИСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
«Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок РФ по гандболу в Волгограде 23 августа Смотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом неаккуратные электрики повредили электрокар TeslaСмотреть фотографии
 