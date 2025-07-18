Волгоградцы выпустили в Волгу 3000 мальков осетра

Сегодня, 18 июля, с причала Центральной набережной в Волгограде выпустили в Волгу 3000 мальков осетра. Как сообщили V102.RU в администрации региона, молодь торжественно отправили в свободное плавание сотрудники Волгоградского осетрового рыбоводного завода.

Это предприятие отмечает свое 65-летие. Поздравить заводчан с юбилеем приехали представители комитета сельского хозяйства Волгоградской области, Росрыболовства и депутаты.

Руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин отметил, что Волгоградский осетровый рыбоводный завод успешно занимается искусственным воспроизводством ценных пород рыб и сохранением биологических ресурсов.





В 2024 году в рамках госзадания завод выпустил в Волгу более 2,5 млн мальков русского осетра и более 30,5 тыс. стерляди. С начала текущего года уже выпущены 2,3 млн осетров и порядка 10 тыс. стерляди. На предприятии в 2025 году запланировано строительство нового быстровозводимого цеха, что позволит дополнительно установить 80 пластиковых бассейнов и увеличить количество выращиваемой молоди осетровых на 200 тыс. штук.

Волгоградские специалисты в настоящее время ведут работу по получению стербела — гибрида стерляди и белуги, молодь которого высоко востребована в товарной аквакультуре.

Фото: администрации Волгоградской области