«Ротор» 16 июля проведет открытую тренировку для болельщиков на поле ВГАФК

Волгоградский «Ротор» в среду, 16 июля, в 17-45 ч. проведет открытую тренировку на поле ВГАФК. Болельщики смогут посетить занятие в преддверии старта сезона команды в Первой лиге, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
В ходе тренировки пройдут сразу несколько интересных активностей для зрителей.
СК «Ротор» приглашает болельщиков посетить занятие и пообщаться с любимыми футболистами и представителями тренерского штаба. Напомним, стартовый матч в сезоне волгоградцы проведут в гостях с ульяновской «Волгой» 19 июля. А впервые на «Волгоград Арене» в розыгрыше Первой лиги 2025/2026 подопечные Дениса Бояринцева сыграют 4 августа против красноярского «Енисея».
Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)