Волгоградский «Ротор» 19 июля откроет сезон Первой лиги 2025/2026 в гостях против ульяновской «Волги». Во втором туре сине-голубые также на выезде встретятся с «Челябинском» 26 июля, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Отметим, первый домашний матч на «Волгоград Арене» подопечные Дениса Бояринцева проведут 4 августа с красноярским «Енисеем». О точных датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.
Все 18 участников турнира проведут по 34 поединка каждый - по 17 дома и в гостях. «Ротор» завершит сезон 16 мая 2026 года встречей на своем поле с песчанокопской «Чайкой».
Фото: Андрей Поручаев V102.RU и СК «Ротор» /vk.com