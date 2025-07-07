В РПН запустили горячую линию для застрявших в аэропортах волгоградцев





7 июля Роспотребнадзор открыл горячую линию, куда россияне могут сообщать о нарушении своих прав при отмене авиарейсов. Жалобы принимаются по телефону единого консультативного центра: 8-800-555-49-43.

Эксперты напоминают, что пассажиры могут рассчитывать на компенсацию расходов и морального вреда из-за сорвавшегося полёта.

- Клиент вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы/поезда). К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки, - рассказали журналистам в пресс-службе РПН.

Направить документ можно как через воздушную гавань отправления, так и аэропорт прибытия в течение шести месяцев.

Также пассажир может попытаться взыскать с транспортной компании штраф в размере 100 рублей за каждый час ожидания вылета. При этом здесь есть важное ограничение – на перевозчика не может быть возложено наказание размером более 50% от стоимости билета. Также существуют исключения, освобождающие авиакомпанию от уплаты штрафа, к примеру, в случае, если задержка вылета связана с обстоятельствами непреодолимой силы.

Также при переносе вылета пассажир вправе отказаться от билета, в том числе и от невозвратного.

Отдельно правилами прописано обслуживание, на которое могут рассчитывать пассажиры задерживающихся рейсов. Так, гражданам должна быть бесплатно предоставлена возможность хранения багажа, открыт доступ в комнату матери и ребёнка для пассажиров с детьми до 7 лет. Если задержка составляет более двух часов – пассажиры обеспечиваются питьём и возможностью нескольких бесплатных звонков. В случае переноса вылета более чем на 4 часа, пассажирам полагается горячее питание каждые 6-8 часов. Если решить ситуацию в течение 8 часов перевозчик не смог, пассажиры должны быть размещены в гостинице.

Напомним, ранее редакция сообщала о сбое в графике отправления и прибытия самолётов в аэропорт Волгограда. Так, пассажирам пришлось ожидать рейс из Санкт-Петербурга более 13 часов.