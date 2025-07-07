«Спали на полу и искали билеты»: в Волгоград после 13 часов задержки прибыл рейс из Санкт-Петербурга

В Волгограде сегодня, 7 июля, утром приземлился самолет из Санкт-Петербурга, прилет которого задержался на 13 часов. Все это время, сообщают пассажиры, им пришлось томиться в зале ожидания «Пулково».

– Наконец-то мы дома. 13 часов ожидания. Обстановка в аэропорту Санкт-Петербурга минувшей ночью была сложной. Люди устали, мест хватало не всем и некоторые, чтобы отдохнуть или вздремнуть, располагались на полу. Интернета, в том числе WiFi, не было, – сообщили пассажиры.





Волгоградцы уточняют, что прилетели домой первым рейсом Санкт-Петербург - Волгоград авиакомпании «Победа » (D517). А вот другим землякам не повезло – рейс авиакомпании Аэрофлот» отменили.

– Рейс Аэрофлота, который должен был улететь вчера в 9.10 утра из Пулково отменили. Деньги людям не вернули и сейчас они ищут способы добраться до Волгограда через Москву. Но билеты на «Сапсан» стоят по 36 тысяч рублей, и их уже почти нет, – сообщают жители Волгограда.





Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, на утро 7 июля задерживается прилет 6 рейсов: двух из Санкт-Петербурга, трех из Москвы и одного из Екатеринбурга. Один московский рейс из Шереметьево, который должен был прибыть в Волгоград ночью, но затем был перенесен на 09.00, и вовсе в конечном итоге отменили.

Задерживаются четыре вылета из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург. Из-за отмены прилета одного рейса отменен и вылет.



По данным Росавиации, задержка рейсов произошла из-за ограничений в связи с угрозой атак БПЛА. В 01.15 минувшей ночью полеты в воздушном пространстве Санкт-Петербурга возобновились.