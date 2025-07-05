Съезд КПРФ принял резолюцию о Сталинграде и Сталинградской области





Сегодня, 5 июля в Московской области прошел 19-й отчетно-выборный съезд партии КПРФ. На нем коммунистами был рассмотрен ряд вопросов, в том числе партийцы вновь вернулись к теме исторической справедливости. В этой связи коммунисты вновь вспомнили о Сталинграде.

В частности, сообщает «Парламентская газета», по итогам съезда члены КПРФ приняли резолюцию о восстановлении исторической справедливости и посвятили ее личности Иосифа Сталина. Лидер партии Геннадий Зюганов и вовсе заговорил о переименовании уже всего Волгоградского региона.

– КПРФ обратится к президенту с просьбой переименовать Волгоград и Волгоградскую область в Сталинград и Сталинградскую область, а также будут настаивать на верном с их точки зрения освещении личности и деятельности Сталина в учебниках и публичном пространстве, – цитирует издание лидера партийцев Геннадия Зюганова.

Напомним, ранее Зюганов уже заявлял, что весь мир знает Сталинград как символ непоколебимости и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим, по мнению политика, миру вновь нужно возвращать Сталинград.

Меж тем, отметим, что большинство жителей Волгоградской области не поддерживают идею переименования Волгограда. Почитая подвиг защитников Сталинграда, волгоградцы призывают сохранить это название города в учебниках истории.

Фото с сайта КПРФ