Политика

«Давно пора это сделать»: Зюганов вновь прошелся по нервам волгоградцев из-за Сталинграда

Политика 26.06.2025 10:15
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26.06.2025 10:15


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь поднял тему необходимости переименования Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом он заявил в интервью Общественному телевидению. А перед этим 23 июня он вместе с товарищами по партии возложил цветы к горельефу Иосифа Сталина на станции метро «Таганская» в связи с 80-летием Парада Победы на Красной площади в 1945 году. 

По словам Зюганова, весь мир знает Сталинград как символ непоколебимости и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. И сейчас нужно восстановить историческую справедливость.

– Давно надо было это сделать. Весь мир знает, что был Сталинград. Я когда в Париж приехал, то ахнул: я увидел три названия, которые связаны со Сталинградом — кафе, набережная и бульвар. А в целом во Франции 150 наименований, которые напоминают об этом городе, – заявил главный коммунист России.

Зюганов считает, что французы таким образом выражают благодарность  советскому народу за битву под Сталинградом. Он предположил, что в скором времени и название Волгоград останется только на бумагах. 

– Первый шаг сделан: аэропорт уже называется Сталинградским. И сам город на Волге вновь начнут называть Сталинградом, – выразил уверенность Зюганов. 

Напомним, лидер КПРФ уже неоднократно высказывался  о необходимости переименования Волгограда в Сталинград. При этом он ни разу не поинтересовался, как к этому относятся сами жители города. 

Фото сайта КПРФ

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