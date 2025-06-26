



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь поднял тему необходимости переименования Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом он заявил в интервью Общественному телевидению. А перед этим 23 июня он вместе с товарищами по партии возложил цветы к горельефу Иосифа Сталина на станции метро «Таганская» в связи с 80-летием Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

По словам Зюганова, весь мир знает Сталинград как символ непоколебимости и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. И сейчас нужно восстановить историческую справедливость.

– Давно надо было это сделать. Весь мир знает, что был Сталинград. Я когда в Париж приехал, то ахнул: я увидел три названия, которые связаны со Сталинградом — кафе, набережная и бульвар. А в целом во Франции 150 наименований, которые напоминают об этом городе, – заявил главный коммунист России.

Зюганов считает, что французы таким образом выражают благодарность советскому народу за битву под Сталинградом. Он предположил, что в скором времени и название Волгоград останется только на бумагах.

– Первый шаг сделан: аэропорт уже называется Сталинградским. И сам город на Волге вновь начнут называть Сталинградом, – выразил уверенность Зюганов.

Напомним, лидер КПРФ уже неоднократно высказывался о необходимости переименования Волгограда в Сталинград. При этом он ни разу не поинтересовался, как к этому относятся сами жители города.