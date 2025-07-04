



В Волгоградской области водители сняли на видео бесконечную вереницу автомобилей, едущих по мосту через Волгу в Среднеахтубинский район. Как предполагают читатели ИА «Высота 102», вероятнее всего, большинство машин направляется на концерт, который состоится на площадке Всероссийского дня поля.

– Похоже, что многие, воспользовавшись тем, что вечер пятницы и прекрасная погода, решили поехать на концерт с Пелагеей. К ним, конечно, присоединились и те, кто едет традиционно в конце недели на дачи. Машин много, если кто-то еще хочет успеть на концерт, то лучше выбирать пути объезда, – сообщают подписчики информагентства.





Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в настоящее время протяженность транспортного затора составляет 13 километров – пробка начинается на выезде из Волгограда и заканчивается в районе Третьего Решающего в Среднеахтубинском районе.

По информации волгоградских водителей, удобнее добираться до площадки Дня поля в Среднеахтубинском районе сейчас через город Волжский.

Одновременно отметим, что по направлению в Волгоград дорога по мосту через Волгу абсолютно свободна.