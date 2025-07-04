Расследования

Облсуд в Волгограде изменил приговор поджигателям машины главы ОГИБДД района

Расследования 04.07.2025 11:18
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04.07.2025 11:18


Волгоградский областной суд изменил приговор поджигателям служебного автомобиля начальника ОГИБДД ОМВД России по Калачёвскому району Валерия Калайды. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, наказание, вынесенное Колесову, Гринько и Нуруеву, было обжалован сторонами защиты и обвинения. Ранее Центральным районным судом Волгограда был осужден и заказчик Малюков.

Следствием и судом установлено, что инициатива совершения преступления исходила от Малюкова, который испытывал личную неприязнь к своему руководителю, считая, что к нему предъявляются необоснованные претензии по службе. Малюков привлек Колесова и Гринько, а они уже предложили нанять за деньги Нуруева, который исполнит задуманное.

Согласно договоренностям, Гринько должен был обеспечить Нуруева автомобилем с целью доставления его к месту преступления. Колесов отвечал за поддержание постоянной коммуникации между всеми членами преступной группы, координировал их совместные действия. Нуруев приобрел все необходимое и совершил поджог служебного автомобиля. Свой замысел они осуществили 4 июня 2023 года, когда начальник ОГИБДД заступил на суточное дежурство. В результате автомобиль получил значительные повреждения. 

Колесов и Гринько вину в совершении преступления не признали, а Нуруев вину признал частично. Калачевский районный суд в зависимости от роли каждого признаны фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Колесову и Гринько назначено по 3 года принудительных работ, а Нуруеву - 3,5 года с удержанием у каждого из заработной платы в доход государства 10%.

Апелляционная инстанция изменила этот приговор. Гринько назначено 2 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Усилено наказание и в отношении Нуруева. Ему принудительные работы заменили на лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В отношении Колесова апелляционное производство приостановлено, так как он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

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