



В городе Калаче-на-Дону Волгоградской области сотрудники полиции устанавливают личность неизвестного, повредившего служебный автомобиль начальника городского ОГИБДД Валерия Калайды. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону. По информации Telegram-каналов, вечером 4 июня в служебный автомобиль, припаркованный возле дома полицейского, метнули зажигательную смесь.

Сообщается, что самого Калайды в этот момент ни в автомобиле, ни рядом с ним не было. Бросив в автомобиль бутылку с жидкостью, неизвестный скрылся с места происшествия.

– В припаркованную у дома майора Skoda Octavia прилетела бутылка с воспламеняющейся жидкостью, – сообщает Telegram-канал «Сапа». – Возгорание потушили еще до прибытия пожарных. Сейчас злоумышленника ищут, исследуются записи с камер видеонаблюдения и найденные на месте происшествия улики.

В ГУ МВД России по Волгоградской области также уточняют, что патрульный автомобиль получил незначительные повреждения, пострадавших нет.

Известно, что в должности начальника ОГИБДД майор полиции Валерий Калайда находится с 2018 года.



