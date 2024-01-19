Расследования

Заказал подчиненный. В Калаче-на-Дону четверо мужчин обвиняются в поджоге машины главы ОГИБДД

Расследования 19.01.2024 16:13
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19.01.2024 16:13


В Волгоградской области назвали заказчика и исполнителей поджога служебного автомобиля начальника ОГИБДД ОМВД России по Калачевскому району Валерия Калайды, совершенного в июне прошлого года, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение в отношении четверых исполнителей поджога. Это местные жители в возрасте от 37 до 46 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, заказчиком этого преступления был подчиненный Калайды - начальник РЭО ГИБДД по Калачевскому району, который решил организовать нападение на руководителя и совершить поджог служебного транспорта. Причиной этого стал конфликт с главой ОГИБДД. В отношении теперь уже бывшего начальника РЭО ГИБДД по Калачевскому району уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования.

Установлено, что через знакомого он нашел исполнителей, которые согласились поджечь служебный автомобиль за 300 тысяч рублей, но они отказались причинять какой-либо физический вред самому начальнику.

Получив задаток в сумме 15 тысяч рублей они 4 июня 2023 года около 21.00 прибыли к домовладению начальника районного ОГИБДД ОМВД России и подожгли служебный автомобиль, который стоял возле дома. Хозяин вовремя заметил пламя, поэтому автомобиль потушили. Нанесенный служебному имуществу ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в припаркованную у дома майора Skoda Octavia прилетела бутылка с воспламеняющейся жидкостью. Возгорание потушили еще до прибытия пожарных.

Уголовное дело в отношении исполнителей этого преступления передано для рассмотрения по существу в Калачевский районный суд Волгоградской области.

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