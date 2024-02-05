Расследования

Заказчик поджога машины главы ОГИБДД идет под суд в Волгоградской области

Расследования 05.02.2024 16:29
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05.02.2024 16:29



Прокурор Волгоградской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по Калачевскому району. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-полицейский обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, покушении на применение насилия в отношении представителя власти и получение взятки (ч. 1 ст. 318 УК РФ, 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Напомним, речь идет о заказчике поджога служебного автомобиля начальника ОГИБДД ОМВД России по Калачевскому району Валерия Калайды.

По версии следствия, обвиняемый на фоне конфликта со своим начальником решил организовать нападение и совершить поджог. Для этого он нашел трех подсобников и пообещал им заплатить 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения. После получения аванса в сумме 15 тысяч рублей злоумышленники  6 июня прошлого года в 9 вечера прибыли к дому Калайды и совершили поджег машины. Последний вовремя заметил пожар и потушил авто. Однако ущерб составил 250 тыс. рублей. 

Кроме этого выяснилось, что обвиняемый с сентября 2021 года по май 2023 пять раз получал взятки от граждан за сдачу экзаменов по водительским правам. Вину в содеянном мужчина полностью признал. 

Проверив материалы уголовного дела, прокурор Волгоградской области посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – сообщила представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Уголовное дело направлено прокурором региона для рассмотрения по существу в Калачевский районный суд Волгоградской области.

Ожидать суда обвиняемый будет под домашним арестом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении исполнителей поджога служебного автомобиля направлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении.

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