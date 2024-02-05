Расследования 05.02.2024 16:29
0
05.02.2024 16:29
Прокурор Волгоградской области утвердил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по Калачевскому району. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-полицейский обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, покушении на применение насилия в отношении представителя власти и получение взятки (ч. 1 ст. 318 УК РФ, 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Напомним, речь идет о заказчике поджога служебного автомобиля начальника ОГИБДД ОМВД России по Калачевскому району Валерия Калайды.
По версии следствия, обвиняемый на фоне конфликта со своим начальником решил организовать нападение и совершить поджог. Для этого он нашел трех подсобников и пообещал им заплатить 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения. После получения аванса в сумме 15 тысяч рублей злоумышленники 6 июня прошлого года в 9 вечера прибыли к дому Калайды и совершили поджег машины. Последний вовремя заметил пожар и потушил авто. Однако ущерб составил 250 тыс. рублей.
Кроме этого выяснилось, что обвиняемый с сентября 2021 года по май 2023 пять раз получал взятки от граждан за сдачу экзаменов по водительским правам. Вину в содеянном мужчина полностью признал.
– Проверив материалы уголовного дела, прокурор Волгоградской области посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – сообщила представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Уголовное дело направлено прокурором региона для рассмотрения по существу в Калачевский районный суд Волгоградской области.
Ожидать суда обвиняемый будет под домашним арестом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении исполнителей поджога служебного автомобиля направлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении.
Волгоградца осудят за интимные фото бывшей девушки в интернете05.02.2024 13:10
Расследования 05.02.2024 13:10
В Волгограде со второй попытки начнут суд над экс-чиновником Земцовым05.02.2024 13:05
Расследования 05.02.2024 13:05
В Волгограде электропогрузчик переехал рабочего. Винят в этом инженера05.02.2024 12:10
Расследования 05.02.2024 12:10
Предприниматель в Волжском попал под следствие из-за безакцизных сигарет05.02.2024 11:29
Расследования 05.02.2024 11:29
Глава СКР Бастрыкин взял на карандаш криминальную УК из Волгограда04.02.2024 14:00
Расследования 04.02.2024 14:00
Стали известны подробности гибели девятиклассника в Волжском03.02.2024 16:24
Расследования 03.02.2024 16:24
Мизулина просит силовиков проверить каналы в Telegram с угрозами школам Волгограда01.02.2024 20:11
Расследования 01.02.2024 20:11
«У сына осложнения»: мать сломавшего позвоночник школьника требует миллион с пейнтбольного клуба01.02.2024 19:11
Расследования 01.02.2024 19:11
В Волжском осудят отца школьницы за избиение одноклассника01.02.2024 16:05
Расследования 01.02.2024 16:05
Расшифровку нервных переговоров экс-депутата Анненко с потерпевшим Константиновым зачитали в суде01.02.2024 10:17
Расследования 01.02.2024 10:17
Наркоманку на Hyundai задержали на посту ДПС под Волгоградом31.01.2024 17:09
Расследования 31.01.2024 17:09
Главбух ТСЖ «Равенство» в Волгограде присвоила 2,7 млн рублей квартплаты жильцов31.01.2024 10:54
Расследования 31.01.2024 10:54
Мебельщика-кидалу Бородавко отправили в колонию в Волгограде. Его партнер остался на свободе30.01.2024 20:02
Расследования 30.01.2024 20:02
Облсуд завершил процесс по делу замышлявших свержение власти экстремистов30.01.2024 16:26
Расследования 30.01.2024 16:26
В Камышине похоронили погибшего на СВО Семена Шевякина30.01.2024 13:00
Расследования 30.01.2024 13:00