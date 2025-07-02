Экология

Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов в ДТП под Волгоградом

Экология 02.07.2025 20:49
0
02.07.2025 20:49


Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы почвы на месте ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, где сегодня, 2 июля, столкнулись три грузовика, один из которых - бензовоз. Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 50 квадратных метров.

По предварительной информации, земельный участок относится к невыделенным землям Дубовского муниципального района, категория которых не установлена.

По результатам получения лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу и произведен расчет причиненного ущерба, добавили в ведомстве.

 

Напомним, авария произошла сегодня на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». В аварии погиб человек. Из-за ДТП было введено реверсивное движение, а в обе стороны от места аварии образовались многокилометровые пробки.

Фото Росприроднадзора


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
02.07.2025 12:48
Экология 02.07.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2025 07:42
Экология 02.07.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2025 07:36
Экология 01.07.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Экология
25.06.2025 14:45
Экология 25.06.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Экология
19.06.2025 14:20
Экология 19.06.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Экология
13.06.2025 13:40
Экология 13.06.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Экология
13.06.2025 07:15
Экология 13.06.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Экология
12.06.2025 19:50
Экология 12.06.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Экология
12.06.2025 07:10
Экология 12.06.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2025 09:40
Экология 11.06.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Экология
07.06.2025 15:29
Экология 07.06.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Экология
07.06.2025 07:32
Экология 07.06.2025 07:32
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2025 20:50
Экология 05.06.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2025 19:31
Экология 05.06.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2025 14:24
Экология 05.06.2025 14:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Жителя Камышина осудили за нападение с «розочкой» на сотрудника магазинаСмотреть фотографии
21:15
Какие банковские переводы волгоградцев облагаются налогом, разъяснили экспертыСмотреть фотографии
20:49
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:24
Под Волгоградом до 5 июля продлили запрет на движение большегрузовСмотреть фотографии
19:59
Всероссийский смотр достижений АПК стартует 3 июля под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
В Котово суд расторг сделку о незаконной аренде 150 га землиСмотреть фотографии
19:32
Александр Коротков стал десятым новичком волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
19:00
«Нас объединяет любовь к России и спорту»: на Мамаевом кургане стартовал финал молодежной СпартакиадыСмотреть фотографии
18:45
Путепровод на Первой продольной станет временно двухполоснымСмотреть фотографии
18:15
Около 700 км. теплосетей подготовили в Волгограде к зимеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградцы удивили смелыми мечтами о МРОТ: им надо 50 тысячСмотреть фотографии
17:50
В Камышине награды погибших участников СВО передали их семьямСмотреть фотографии
17:46
Рейды на опасных участках железной дороги проведут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:32
Baza: на стройке военного городка в Волгоградской области украли 43 миллионаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде снова встали трамваи №13 из-за ДТП на путяхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
T2 представит цифровые решения для бизнеса на «Всероссийском дне поля – 2025»Смотреть фотографии
16:47
Волгоградцы, справившие новоселье, пришли на прием к БастрыкинуСмотреть фотографии
16:19
Бочаров по ВКС поучаствовал в совещании у ПатрушеваСмотреть фотографии
15:26
Камышанина задержали за попытку сжечь соседский дом коктейлем МолотоваСмотреть фотографии
15:14
Мошенники предлагают волгоградцам продлить договор связиСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде путавших следы гастролерш из Рязани отправили в колониюСмотреть фотографии
15:05
ДТП с большегрузами вызвало 9-километровую пробку в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
График выплат волгоградцам пенсий и детских пособий в июлеСмотреть фотографии
14:26
32-градусный зной сменит в Волгоградской области дожди с грозамиСмотреть фотографии
14:15
Названа причина смертельного ДТП с тремя большегрузами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Мосгорсуд отказался выпускать волгоградскую чиновницу Елисееву из СИЗОСмотреть фотографии
13:29
Тело участника СВО со следами побоев нашли в парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом бухгалтера медтехникума заподозрили в краже 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Под Волгоградом перекрыли трассу из-за ДТП с тремя большегрузамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
С УК в Волгограде требуют миллион за канализационное болотоСмотреть фотографии
 