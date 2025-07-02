В Дубовском районе Волгоградской области из-за крупного дорожно-транспортного происшествия с участием трех большегрузов образовалась 9-километрова пробка по направлению в Волгоград.
Напомним, авария днем 2 июля перекрыла трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград». В результате столкновения трех грузовых автомобилей погиб один человек. Кроме того, проезжую часть залило нефтепродуктами.
Транспортный затор образовался и по направлению в Камышин. Здесь протяженность пробки превышает семь километров.
Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время на участке дороги, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. Участников движения просят соблюдать дистанцию между транспортными средствами и быть предельно внимательными.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской; Скриншот: Яндекс Карты