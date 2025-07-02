«Нас объединяет любовь к России и спорту»: на Мамаевом кургане стартовал финал молодежной Спартакиады





В Волгограде сегодня, 2 июля, на Мамаевом кургане состоялась торжественная церемония открытия финального этапа Спартакиады среди молодежи допризывного возраста. Масштабные всероссийские соревнования посвящены 80-й годовщине Великой Победы.

Волгоград принимает финал молодежной Спартакиады третий год подряд. На этот раз в город-герой приехали более 500 участников, многие из которых обучаются в патриотических национальных центрах, в возрасте 14-17 лет из многочисленных регионов РФ. Они представляют команды, которые выиграли региональные этапы состязаний. В финале Спартакиады ребята в течение нескольких дней выявят сильнейших в прыжках в длину, подтягивании, метании спортивного снаряда, беге на 60 метров и 3 км, стрельбе из пневматической винтовки, плавании и неполной разборки и сборки автомата Калашникова АК-74. Также не обойдется без внимания и строевая подготовка юных участников.





Соревнования, организованные Минспортом РФ и при поддержке комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, пройдут на стадионе ВГАФК, стадионе Логинова в Волжском, в парке Памяти Волжского и в тире СТШ ДОСААФ России в Ворошиловском районе Волгограда. Итоги финального этапа будут подведены 9 июля. Волгоградский регион на домашних соревнованиях представлен командой из Алексеевского района.





Руководитель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков отметил значимость проведения Спартакиады в 80-ю годовщину Великой Победы.

- Это мероприятие направлено на воспитание патриотов нашей страны. Сочетает в себе совокупность спортивных и военно-специальных дисциплин, которые помогают полноценно подготовить молодежь к защите нашей Родины, а также привлечь ребят к систематическим занятиям спортом. В этом году открытие Спартакиады на Мамаевом кургане особенно символично, потому что 2025 год является Годом Защитника Отечества, а также мы празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне и 82-годовщину победы в Сталинградской битве. Уровень доверия, который оказывает нашему региону Федеральный центр, говорит о том, что активно идет работа по воспитанию подрастающего поколения и созданию центра патриотического воспитания, которым, безусловно, является наш город. Каждый год мы видим процесс увеличения участников. Это важное событие для нашего региона. Многие из ребят впервые увидят величественный монумент. И впечатления от посещения Мамаева кургана помогут им в спортивной и строевой подготовке, - отметил председатель облспорткомитета.





Церемония открытия Спартакиады на Мамаевом кургане началась с торжественного парада участников. Также прозвучал гимн России. Заместитель директора по спортивной работе Федерального центра подготовки спортивного резерва Александр Филюшкин зачитал послание от министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева.

- Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин — все, что мы делаем в образовании, демографии, экономике, сфере безопасности, подчинено главному — счастью молодежи. На протяжении многих лет Спартакиада допризывной молодежи выполняет ответственную миссию - воспитание сильных и патриотичных молодых людей, готовых в любых обстоятельствах защищать свою Родину. В рамках соревнований оценивается уровень физической и военной подготовки, выносливость, личное и командное мастерство. Желаю всем участникам бодрости духа и удачи, а также веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту это то, что нас объединяет, — говорится в обращении Дегтярева.





С приветственной речью от имени олимпийских чемпионов выступил легендарный волгоградский тяжелоатлет Алексей Петров.

- Хочу пожелать участникам, чтобы наш город стал для вас ступенью побед как в жизни, спорте, так и военном деле. Желаю, чтобы эти соревнования стали для вас запоминающимся. Пусть победит сильнейший, - заявил прославленный спортсмен.









Далее представители команд возложили цветы в память о погибших к Вечному огню в Зале воинской славы. Некоторые из участников не скрывали своих эмоций от посещения Мамаева кургана.





Командир отряда «Вымпел» из Ростова-на-Дону Иван Ковальчук посетил Волгоград во второй раз в жизни.

- После выигрыша регионального этапа Спартакиады приехали в Волгоград за победой уже на всероссийском уровне. В прошлом году мы заняли на финале девятое место. Сейчас команда стала сильнее. Постараемся войти в пятерку. Волгоград — очень красивый город. Мемориал тоже весьма масштабный. Когда сюда приходишь, понимаешь, насколько важно помнить свою историю, чтобы не повторять ошибок прошлого и жить с миром над головой, — рассказал один из участников финала Спартакиады.

Отметим, помимо соревновательной части представителей команд ожидает насыщенная культурная программа по Волгограду.















Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Геннадий Гуляев V102.RU



