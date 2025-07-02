Спорт

«Нас объединяет любовь к России и спорту»: на Мамаевом кургане стартовал финал молодежной Спартакиады

Спорт 02.07.2025 19:00
0
02.07.2025 19:00


В Волгограде сегодня, 2 июля, на Мамаевом кургане состоялась торжественная церемония открытия финального этапа Спартакиады среди молодежи допризывного возраста. Масштабные всероссийские соревнования посвящены 80-й годовщине Великой Победы.

Волгоград принимает финал молодежной Спартакиады третий год подряд. На этот раз в город-герой приехали более 500 участников, многие из которых обучаются в патриотических национальных центрах, в возрасте 14-17 лет из многочисленных регионов РФ. Они представляют команды, которые выиграли региональные этапы состязаний. В финале Спартакиады ребята в течение нескольких дней выявят сильнейших в прыжках в длину, подтягивании, метании спортивного снаряда, беге на 60 метров и 3 км, стрельбе из пневматической винтовки, плавании и неполной разборки и сборки автомата Калашникова АК-74. Также не обойдется без внимания и строевая подготовка юных участников.


Соревнования, организованные Минспортом РФ и при поддержке комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, пройдут на стадионе ВГАФК, стадионе Логинова в Волжском, в парке Памяти Волжского и в тире СТШ ДОСААФ России в Ворошиловском районе Волгограда. Итоги финального этапа будут подведены 9 июля. Волгоградский регион на домашних соревнованиях представлен командой из Алексеевского района.


Руководитель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков отметил значимость проведения Спартакиады в 80-ю годовщину Великой Победы.

- Это мероприятие направлено на воспитание патриотов нашей страны. Сочетает в себе совокупность спортивных и военно-специальных дисциплин, которые помогают полноценно подготовить молодежь к защите нашей Родины, а также привлечь ребят к систематическим занятиям спортом. В этом году открытие Спартакиады на Мамаевом кургане особенно символично, потому что 2025 год является Годом Защитника Отечества, а также мы празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне и 82-годовщину победы в Сталинградской битве. Уровень доверия, который оказывает нашему региону Федеральный центр, говорит о том, что активно идет работа по воспитанию подрастающего поколения и созданию центра патриотического воспитания, которым, безусловно, является наш город. Каждый год мы видим процесс увеличения участников. Это важное событие для нашего региона. Многие из ребят впервые увидят величественный монумент. И впечатления от посещения Мамаева кургана помогут им в спортивной и строевой подготовке, - отметил председатель облспорткомитета.

Церемония открытия Спартакиады на Мамаевом кургане началась с торжественного парада участников. Также прозвучал гимн России. Заместитель директора по спортивной работе Федерального центра подготовки спортивного резерва Александр Филюшкин зачитал послание от министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева.

- Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин — все, что мы делаем в образовании, демографии, экономике, сфере безопасности, подчинено главному — счастью молодежи. На протяжении многих лет Спартакиада допризывной молодежи выполняет ответственную миссию -  воспитание сильных и патриотичных молодых людей, готовых в любых обстоятельствах защищать свою Родину. В рамках соревнований оценивается уровень физической и военной подготовки, выносливость, личное и командное мастерство. Желаю всем участникам бодрости духа и удачи, а также веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту это то, что нас объединяет, — говорится в обращении Дегтярева.

С приветственной речью от имени олимпийских чемпионов выступил легендарный волгоградский тяжелоатлет Алексей Петров. 

- Хочу пожелать участникам, чтобы наш город стал для вас ступенью побед как в жизни, спорте, так и военном деле. Желаю, чтобы эти соревнования стали для вас запоминающимся. Пусть победит сильнейший, - заявил прославленный спортсмен.


Далее представители команд возложили цветы в память о погибших к Вечному огню в Зале воинской славы. Некоторые из участников не скрывали своих эмоций от посещения Мамаева кургана. 

Командир отряда «Вымпел» из Ростова-на-Дону Иван Ковальчук посетил Волгоград во второй раз в жизни. 

- После выигрыша регионального этапа Спартакиады приехали в Волгоград за победой уже на всероссийском уровне. В прошлом году мы заняли на финале девятое место. Сейчас команда стала сильнее. Постараемся войти в пятерку. Волгоград — очень красивый город. Мемориал тоже весьма масштабный. Когда сюда приходишь, понимаешь, насколько важно помнить свою историю, чтобы не повторять ошибок прошлого и жить с миром над головой, — рассказал один из участников финала Спартакиады.

Отметим, помимо соревновательной части представителей команд ожидает насыщенная культурная программа по Волгограду.








Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Геннадий Гуляев V102.RU


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.07.2025 19:32
Спорт 02.07.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 12:41
Спорт 02.07.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 08:19
Спорт 02.07.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 07:02
Спорт 02.07.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2025 08:39
Спорт 01.07.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2025 16:54
Спорт 30.06.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2025 13:57
Спорт 30.06.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 22:23
Спорт 29.06.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 20:04
Спорт 29.06.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 14:05
Спорт 29.06.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2025 10:17
Спорт 29.06.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2025 21:25
Спорт 27.06.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2025 15:48
Спорт 27.06.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2025 12:00
Спорт 27.06.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2025 17:19
Спорт 26.06.2025 17:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Жителя Камышина осудили за нападение с «розочкой» на сотрудника магазинаСмотреть фотографии
21:15
Какие банковские переводы волгоградцев облагаются налогом, разъяснили экспертыСмотреть фотографии
20:49
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:24
Под Волгоградом до 5 июля продлили запрет на движение большегрузовСмотреть фотографии
19:59
Всероссийский смотр достижений АПК стартует 3 июля под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
В Котово суд расторг сделку о незаконной аренде 150 га землиСмотреть фотографии
19:32
Александр Коротков стал десятым новичком волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
19:00
«Нас объединяет любовь к России и спорту»: на Мамаевом кургане стартовал финал молодежной СпартакиадыСмотреть фотографии
18:45
Путепровод на Первой продольной станет временно двухполоснымСмотреть фотографии
18:15
Около 700 км. теплосетей подготовили в Волгограде к зимеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградцы удивили смелыми мечтами о МРОТ: им надо 50 тысячСмотреть фотографии
17:50
В Камышине награды погибших участников СВО передали их семьямСмотреть фотографии
17:46
Рейды на опасных участках железной дороги проведут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:32
Baza: на стройке военного городка в Волгоградской области украли 43 миллионаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде снова встали трамваи №13 из-за ДТП на путяхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
T2 представит цифровые решения для бизнеса на «Всероссийском дне поля – 2025»Смотреть фотографии
16:47
Волгоградцы, справившие новоселье, пришли на прием к БастрыкинуСмотреть фотографии
16:19
Бочаров по ВКС поучаствовал в совещании у ПатрушеваСмотреть фотографии
15:26
Камышанина задержали за попытку сжечь соседский дом коктейлем МолотоваСмотреть фотографии
15:14
Мошенники предлагают волгоградцам продлить договор связиСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде путавших следы гастролерш из Рязани отправили в колониюСмотреть фотографии
15:05
ДТП с большегрузами вызвало 9-километровую пробку в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
График выплат волгоградцам пенсий и детских пособий в июлеСмотреть фотографии
14:26
32-градусный зной сменит в Волгоградской области дожди с грозамиСмотреть фотографии
14:15
Названа причина смертельного ДТП с тремя большегрузами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Мосгорсуд отказался выпускать волгоградскую чиновницу Елисееву из СИЗОСмотреть фотографии
13:29
Тело участника СВО со следами побоев нашли в парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом бухгалтера медтехникума заподозрили в краже 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Под Волгоградом перекрыли трассу из-за ДТП с тремя большегрузамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
С УК в Волгограде требуют миллион за канализационное болотоСмотреть фотографии
 